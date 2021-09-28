Брітні Спірс назвала документалки про себе "божевіллям". Фани знову переживають за співачку

/ Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс знову у всіх на слуху через розбірки з батьком. Такий сюжет багато компаній просто не могли пропустити і стали знімати документальні фільми про співачку. Напередодні чергового судового слухання у справі про опіку над Брітні Спірс Netflix показав трейлер фільму "Брітні проти Спірс", а Hulu і The New York Times випустили другу частину "Контролюючи Брітні Спірс".

У себе в Instagram співачка вирішила прокоментувати документальні фільми про себе і своє життя. Вона розповіла фанатам, що подивилася уривок з нової документальної картини, не уточнивши, якої саме.

Друзі, це божевілля. Я трохи подивилася останній документальний фільм і повинна сказати, що кілька разів намагалася зрозуміти, що відбувається. Я дійсно намагаюся відсторонитися від цієї драми. По-перше, це в минулому. По-друге, може діалог звучати краще? По-третє, нічого собі, вони використовували найкрасивіші мої кадри в світі! Що я можу сказати, – написала співачка.

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До речі, раніше співачка написала "все це неправда", але потім відредагувала пост.

Скріншот: Instagram

Після того як стало відомо, що у Джеремі Спірс був доступ до телефону дочки, фанати стали сумніватися, що цей пост написала співачка.

"Це не Брітні! Поверніть їй Instagram!"

"Омг, що відбувається?"

"Свободу Брітні! Це не вона, друзі"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

За опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою про неї.

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