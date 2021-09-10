Брітні Спірс оголила сідниці в стрінгах, але фанати зажадали нових пісень (відео)

Брітні Спірс оголилася на камеру / Фото: instagram.com/britneyspears

Днями батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства, що стало ще одним кроком до довгоочікуваної свободи співачки. Але після такої новини зірка знову здивувала фанатів. Чомусь вона вирішила довести, що її сідниці на постах в соцмережі – невідредаговані й без фільтрів.

Відверте відео Брітні Спірс опублікувала в Instagram.

Ось відео, щоб ви, народ, могли побачити, що це дійсно мої сідниці! Ніяких фільтрів, ніяких прикриттів. Це все справжнє! P.S. Я знімаю себе за допомогою селфі-палки і завжди так буду робити, – написала Брітні Спірс.

Багато шанувальників не зрозуміли сенс нової публікації Брітні.

"Будь ласка, почни створювати нові пісні, твій талант для нас важливіше оголених картинок"

"Що тут відбувається?"

"Я просто в замішанні"

"Моє серце розривається через неї! Що тут відбувається?!"

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Після нервового зриву у 2008 році Брітні Спірс знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

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