Бритни Спирс обнажила ягодицы в стрингах, но фанаты потребовали новых песен (видео)

Бритни Спирс обнажилась на камеру / Фото: instagram.com/britneyspears

На днях отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства, что стало еще одним шагом к долгожданной свободе певицы. Но после такой новости звезда снова удивила фанатов. Почему-то она решила доказать, что ее ягодицы на постах в соцсети – неотредактированные и без фильтров.

Откровенное видео Бритни Спирс опубликовала в Instagram.

Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно мои ягодицы! Никаких фильтров, никаких прикрытий. Это все настоящее! P.S. Я снимаю себя с помощью селфи-палки и всегда так буду делать, – написала Бритни Спирс.

Многие поклонники не поняли смысл новой публикации Бритни.

"Пожалуйста, начни создавать новые песни, твой талант для нас важнее ваших обнаженных картинок"

"Что здесь происходит?"

"Я просто в замешательстве"

"Мое сердце разрывается из-за нее! Что здесь происходит?!"

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

После нервного срыва в 2008 году Бритни Спирс находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

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