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Брітні Спірс звинувачують в нападі на хатню робітницю- ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 11:13
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За даними ЗМІ, конфлікт у Брітні Спірс з хатньою робітницею стався через домашніх вихованців співачки. Сама Брітні відмовляється коментувати інформацію, що з'явилася
Домробітниця Брітні Спірс написала заяву в поліцію на співачку
Домробітниця Брітні Спірс написала заяву в поліцію на співачку / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка за чутками готується дати інтерв'ю Опрі Вінфрі , потрапила в скандал. Хатня робітниця співачки звинуватили її в нападі. Про це пише портал TMZ.

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Як стверджує хатня робітниця Брітні, їй довелося відвезти одного з вихованців артистки до ветеринара, тому що з собакою неправильно зверталися. Коли вона повернулася, виникла суперечка про здоров'я вихованця. Потім Брітні, за словами хатньої робітниці, вихопила телефон з її рук. Хатня робітниця зірки заявила в поліцію про напад.

Брітні Спірс не коментує звинувачення
Брітні Спірс не коментує звинувачення / Фото: Getty Images

За викликом на місце події приїхали співробітники поліції, але вони не зафіксували серйозних травм.

Уточнюється, що сама Брітні ніяк не хоче коментувати інцидент. Її представники спростовують звинувачення хатньо робітниці.

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Нагадаємо, зараз Брітні продовжує боротьбу за свою свободу. Нещодавно стало відомо, що батько співачки готовий відмовитися від опікунства.

Чому Брітні Спірс знаходиться під опікою батька?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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