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Брітні Спірс оголосила про заручини з молодим бойфрендом (відео)

Еліна Пелешенко
13 вересня, 08:21
Популярна американська співачка зустрічається з фітнес-інструктором Семом Асгарі п'ять років. Пара повідомила про заручини в Instagram

Брітні Спірс виходить заміж / Фото: instagram.com/britneyspears

Після того, як з'явився шанс позбутися опіки батька, Брітні Спірс поділилася ще однією радісною новиною. 27-річний бойфренд співачки Сем Асгарі освідчився їй. Про це Брітні розповіла в Instagram.

Співачка опублікувала відео з каблучкою на безіменному пальці.

Чорт, я не можу в це повірити, – підписала відео Брітні Спірс.

У коментарях прихильники почали вітати співачку з такою радісною подією.

  • "Вітаю, Брітні"
  • "Вітаємо, Брітні! Ми щасливі за тебе"
  • "Так щасливі за тебе, королево"

Брітні Спірс і фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримує її під час судових розглядів з її батьком.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року перебуває під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою.

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