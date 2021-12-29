Брітні Спірс разом із синами та нареченим весело провели час: дивіться рідкісне відео

Брітні Спірс показала рідкісне відео з підрослими синами. / Фото: instagram.com/britneyspears

Цей рік для Брітні Спірс безперечно можна назвати найщасливішим за останні декілька років. Вона звільнилась від опіки батька, вперше за 13 років подорожувала за межами США та нарешті знайшла щире кохання. Окрім того, зірка все частіше проводить час разом зі своїми синами – 16-річним Шоном та 15-річним Джейденом.

Днями 40-річна артистка опублікувала в Instagram теплий сімейний ролик. Таким чином співачка показала, як проводить час з хлопчиками.

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Пригоди з дітьми – це так весело, – лаконічно підписала відео Спірс.

Як видно на відео, разом з Брітні та її дітьми був і наречений зірки – Сем Асгарі, який цьогоріч освідчився коханій. Вони весело провели час в інтерактивному художньому центрі у Лос-Анджелесі.

До речі, восени друг колишнього чоловіка співачки – Едді Моралес опублікував фото синів Брітні. На них чітко видно, як Шон і Джейден подорослішали та стали схожими на свою зіркову маму.

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Сини Брітні Спірс – Шон і Джейден / Фото: instagram.com/emoofficial718

Сини Брітні Спірс живуть зі своїм батьком. Так, після розлучення із зіркою Кевін Федерлайн отримав право опіки над ними, оскільки співачку визнали недієздатною. Втім, артистка намагається якомога частіше з ними бачитися. І, судячи з останнього відео, Шон та Джейден чудово порозумілися з бойфрендом матері.

Невдалий шлюб Брітні

Нагадаємо, у 2004 році Брітні одружилась з танцюристом Кевіном Федерлайном, а згодом народила двох красенів-синів. Однак вже у 2006 році вона подала на розлучення, адже чоловік ніде не працював, сидів на її шиї та любив витрачати її ж гроші на різні тусовки.

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Брітні Спірс та Кевін Федерлайн. / Фото: Getty Images

Після цього Брітні буквально збожеволіла – її було не впізнати. Чого вартують витівки артистки на кшталт гоління голови, спонтанні дзвінки до поліції з проханням привезти піцу та залежності від наркотиків та алкоголю.

Тож маму-одиначку на деякий час позбавили права бачитися з синами. Співачка проходила лікування в медичному центрі та психіатричній клініці. А вже у 2008 році суд призначив її батька Джеймі Спірса опікуном. Віданні шанувальники Брітні досі звинувачують у всіх бідах зірки саме Федерлайна.