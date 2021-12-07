Брітні Спірс із розмахом відсвяткувала 40-річчя в Мексиці з бойфрендом та друзями (відео)

2 грудня Брітні Спірс виповнилося 40 років. / Фото: Getty Images, Instagram

Відомо, що 2 грудня Брітні Спірс святкувала ювілей. Із цієї нагоди артистка вирушила у подорож за межі США. Разом із знаменитістю був її наречений Сем Асгарі.

Зазначимо, що це перший за останні 13 років день народження, який Брітні могла нарешті вільно відствяткувати, як вона забажає. Адже нещодавно співачка звільнилась від опікунства свого батька Джеймі.

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Раніше виконавиця поділилась шанувальниками світлинами із бойфрендом на борту приватного літака. Однак жодного слова не сказала, куди ж вони вирушають.

Брітні Спірс і Сем Асгарі пристрастно цілуються.

І от настав час, коли Спірс вирішила зізнатись, куди повіз її коханий та як пройшов день народження.

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Так, знаменитість влаштувала розкішну вечірку на честь 40-річчя. Вона разом з Семом та близькими друзями полетіли до сонячної Мексики!

Мексика була чудовою, – підписала відео Брітні.

Співачка показала у Мережі іменинний торт зі своїми ініціалами, який розрізали саме у літаку. Судячи з відео, шампанське для гостей прямо таки лилося рікою, хоч сама Спірс не вживала алкогольних напоїв. Ба більше, наречений влаштував для коханої феєрверк.

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Окрім того, зірка зачарувала красою місцевих пейзажів.

Що було з Брітні Спірс?

Нагадаємо, 13 років зірка перебувала під опікою свого батька та його помічників. Артистка не могла самостійно приймати важливі рішення у своєму житті, розпоряджатися фінансами, майном та виступати на сцені. Відомо, що вона тривалий час дистанційно виступала у суді та просила "повернути їй нормальне життя".

У своєму позові Спірс благала суддю припинити опікунство, назвавши його "образливим", і розповіла, що протягом багатьох років її змушували пити протизаплідні пігулки та приймати ліки проти її волі.

Тепер же улюблениця мільйонів нарешті вільна. Вона зустрічається із фітнес-інструктором Семом Асгарі, який їй вже освідчився, та має двох красенів синів.

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