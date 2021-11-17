Брітні Спірс планує стати мамою втретє

Американська співачка насолоджується довгоочікуваною свободою. Нещодавно хлопець Брітні зробив їй пропозицію, а тепер артистка розповіла про мрії пережити ще раз радості материнства

Брітні Спірс розповіла про бажання стати мамою втретє / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс вже зізнавалася, що збирається відзначати звільнення від опіки ще кілька місяців . Тепер співачка у себе в Instagram поділилася планами, що хоче народити дитину.

Я думаю народити ще одну дитину. Може, цього разу буде дівчинка, – написала Брітні та опублікувала фотографія дитячих ніг.

Впевнені, як тільки мрія співачки здійснитися, вона багато фотографуватиме свого малюка, і ми знаємо, що їй у цьому допоможе.

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Скріншот: Instagram

Нагадаємо, артистка має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Батьком хлопчиків є ексчоловік Брітні Кевін Федерлайн. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки Брітні була визнана недієздатною.

Зазначається, що після здобутої свободи співачка має намір більше часу проводити з дітьми.

Зараз Брітні Спірс зустрічається із фітнес-інструктором Семом Асгарі. Вони познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party. Бойфренд співачки підтримував її під час судових розглядів із її батьком. У вересні Сем зробив Брітні пропозицію.

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Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

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Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

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