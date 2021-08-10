Брітні Спірс знову програла "батькові-тирану" в суді. Джеймі продовжує користуватися її грошима

Брітні Спірс програла в суді батькові / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально на днях американська співачка Брітні Спірс порадувала хорошими новинами шанувальників і вперше в житті отримала iPad. Однак за цим виникли і сумні новини: суд відмовився позбавити її батька права розпоряджатися її майном.

Як повідомляє NBC, верховна суддя Лос-Анджелеса відхилила клопотання адвоката Метью Розенгарта про продовження слухання з метою усунення Джеймі Спірса з посади фінансового опікуна. Це означає, що як мінімум до наступного засідання з цього питання – 29 вересня – батько Брітні Спірс залишається єдиним розпорядником її власності. В цій ситуації, мається на увазі особняк співачки, який вона хотіла собі повернути.

У заяві адвоката Брітні Спірс йдеться, що відсторонення Джеймі Спірса з посади фінансового опікуна має важливе значення. Не виключено, що батько Брітні просто використовує нею зароблені гроші. Однак суд не знайшов у діях батька Брітні нічого, що б могло шкодити їй фізично або психологічно.

Батько Брітні Спірс, Джеймі Спірс продовжує бути її опікуном / Фото: Getty Images

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

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Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Детальніше про життя Брітні Спірс і боротьбі за свободу – дізнайтеся в цьому відео:

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