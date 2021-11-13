Брітні Спірс – вільна! Суд повністю звільнив її від опіки батька через 13 років

Брітні Спірс остаточно звільнили від опіки батька / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Рішення про відміну опікунства ухвалила американська суддя Бренда Пенні, яка розглядала справу про опіку над співачкою.

З сьогоднішнього дня опіка над особистістю та майном Брітні Джин Спірс припиняється, – заявила вона.

Шанувальники артистки радісно сприйняли її визволення. Вони знаходилися біля будівлі суду та влаштували там справжнє свято.

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Фанати Брітні Спірс радіють її свободі біля будівлі суду Стенлі Моск у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Сьогодні настав час покласти край опікунству, – сказав адвокат Брітні Спірс Метью Розенгарт.

Сама виконавиця не була присутня в суді, але написала в Instagram:

Я так люблю своїх фанатів, це безумство! Думаю, я плакатиму до кінця дня! Найкращий день, – заявила співачка.

Що було з Брітні Спірс?

Ось уже 13 років Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька та його помічників. Артистка не могла самостійно приймати важливі рішення у своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном та виступати на сцені. Вона тривалий час дистанційно виступала у суді та просила "повернути їй нормальне життя".

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Умови опікунства над Брітні трималися в таємниці – не було чіткого пояснення, згідно з яким вже понад 10 років артистка не могла розпоряджатися власним життям та фінансами. Здебільшого всі списують на проблеми психічного здоров'я поп-зірки.

У своєму позові Спірс благала суддю припинити опікунство, назвавши його "образливим" і розповіла, що протягом багатьох років співачку змушували пити протизаплідні пігулки та приймати ліки проти її волі.

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