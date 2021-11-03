Брітні Спірс довелося відкласти весілля через суд

Популярна американська співачка зустрічається із фітнес-інструктором Семом Асгарі п'ять років. У вересні бойфренд Брітні зробив їй пропозицію

Брітні Спірс та Сем Асгарі відклали весілля / Фото: instagram.com/britneyspears

За чутками, пара незабаром планувала провести церемонію одруження на Гаваях. У списку запрошених гостей були Мадонна, Шер, Майлі Сайрус, Періс Гілтон. Але торжество довелося відкласти, доки у справі про опіку не буде поставлено крапку. Також повідомляється, що ще має прояснитися ситуація із фінансами співачки. Про це пише TMZ.

Нещодавно з'являлася інформація, що Сем та Брітні планує купити спільний будинок, але й від цієї ідей поки що довелося відмовитися.

Реклама

Брітні Спірс з Семом Асгарі / Фото: AFP

Брітні Спірс та фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися у 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримує її під час судових розглядів із її батьком.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

Реклама

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство отець Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Реклама

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

У вересні стало відомо, що суд у Лос-Анджелесі усунув батька артистки від опікунства над нею. Боротьба за повну свободу продовжується. Слухання щодо повного припинення опікунства відбудеться 12 листопада. Брітні доведеться зустрітися із батьком на засіданні. Обидві сторони ще мають надати свідчення.

Інші новини про співачку: