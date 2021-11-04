Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку

Томусяк vs Мінкульт

Депп і Макгрегор

Спірс винить маму

Правда про Оксі

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Батько Брітні Спірс зажадав негайного припинення опікунства над нею

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 13:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американська співачка опинилася під опікою отця Джеремі Спірса у 2008 році після нервового зриву. Протягом усього цього часу батько Брітні контролював її життя
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ
Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні суд у Лос-Анджелесі усунув батька артистки від опікунства над нею . Але боротьба за свободу Брітні продовжується. Слухання щодо повного припинення опікунства заплановане на 12 листопада. Артистка зустрітися з батьком на засіданні. Обидві сторони ще мають надати свідчення.

Але тепер повідомляється, що Джеймі Спірс вимагає негайно припинити його опіку над дочкою. Про це пише TMZ.

Реклама

Джеймі зробить все, що можливо, щоб захистити її та подбати про неї, як і робив усе життя. І останні 13 років, будучи її опікуном. Зараз це означає, що опіку потрібно завершити, – сказали адвокати отця співачки.

Джеймі Спірс продовжує бути опікуном Брітні
Джеймі Спірс продовжує бути опікуном Брітні / Фото: Getty Images

Джеймі Спірс не збирається вимагати грошової компенсації та обіцяє за необхідності передати суду всі документи, що стосуються справи про опіку.

Батько співачки вкотре повторив, що завжди хотів дочки кращого.

Реклама

Опіка має завершитися зараз. Немає причин відкладати це навіть на мить, – сказали адвокати Джеймі Спірса.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Реклама

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Цитата дня

Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів

Asti співачка, екссолістка поп-гурту "Artik & Asti"
Перший коментар про розпад гурту
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти