Батько Брітні Спірс зажадав негайного припинення опікунства над нею

Американська співачка опинилася під опікою отця Джеремі Спірса у 2008 році після нервового зриву. Протягом усього цього часу батько Брітні контролював її життя

Батько Брітні Спірс підслуховував дочку і стежив за її листуванням - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні суд у Лос-Анджелесі усунув батька артистки від опікунства над нею . Але боротьба за свободу Брітні продовжується. Слухання щодо повного припинення опікунства заплановане на 12 листопада. Артистка зустрітися з батьком на засіданні. Обидві сторони ще мають надати свідчення.

Але тепер повідомляється, що Джеймі Спірс вимагає негайно припинити його опіку над дочкою. Про це пише TMZ.

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Джеймі зробить все, що можливо, щоб захистити її та подбати про неї, як і робив усе життя. І останні 13 років, будучи її опікуном. Зараз це означає, що опіку потрібно завершити, – сказали адвокати отця співачки.

Джеймі Спірс продовжує бути опікуном Брітні / Фото: Getty Images

Джеймі Спірс не збирається вимагати грошової компенсації та обіцяє за необхідності передати суду всі документи, що стосуються справи про опіку.

Батько співачки вкотре повторив, що завжди хотів дочки кращого.

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Опіка має завершитися зараз. Немає причин відкладати це навіть на мить, – сказали адвокати Джеймі Спірса.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

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Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

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