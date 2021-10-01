Лобода випустила трек про кохання і до сліз розчулила фанів: Буде під що посумувати восени (аудіо)

Світлана Лобода випустила новий сингл / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нова пісня Світлани Лободи, яка раніше розповіла про проблеми з Крапивиною, отримала меланхолійну назву Americano. Співачка зізналася, що восени її плейлист наповнений ліричними треками. Таким і вийшов новий сингл зірки.

Аудіоверсія треку була опублікована на YouTube-каналі співачки.

Я люблю осінь, люблю її самотність і красу. І мій плейлист в цю пору року завжди наповнений ліричними треками. Тому що в цей період ми всі трохи сумуємо через літо, що пішло, через майбутню зиму. А почуття у цей час завжди гостріше. Саме про це мій новий сингл "Americano", почувши який, я поміняла всі свої плани і миттєво вирішила випускати саме його. З першого дубля записала вокал, а аранжування народилося в один день, ніби всі ми чекали, саме на цю пісню, – прокоментувала співачка вихід нової музичної роботи.

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У треку співачка співає про коханого, з яким колись їх об'єднували сильні почуття.

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У коментарях написали:

"Буде під що посумувати цієї осені"

"Вау! Як же це гарно..."

"Це кайф для моїх вух"

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