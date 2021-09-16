Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Зізнання Пустовіт

Все про Met Gala-2021

Факультет TikTok

Брітні видалила Insta

Життя Гаррі в 5 фото

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Співачка, через яку Лобода зі скандалом покинула російську премію, прояснила ситуацію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 08:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка Світлана Лобода відмовилася виступати на ювілейному концерті премії "Золотий грамофон" в Росії
Марі Краймбрері через довгий час прокоментувала конфлікт зі Світланою Лободою
Марі Краймбрері через довгий час прокоментувала конфлікт зі Світланою Лободою / Фото: instagram.com/lobodaofficial, Скріншот з YouTube

На церемонії вручення премії "Золотий грамофон" Світлана Лобода збиралася виступити з номером, в ході якого танцює у ванній . Але схожий реквізит використовувався в постановці іншої співачки – Марі Краймбрері. Після того як номери виконавиць відмовилися розвести в різні частини творчої програми, Світлана покинула захід. Лобода не коментувала цю ситуацію, а ось Марі Краймбрері через довгий час вирішила висловитися про конфлікт із зіркою.

Як розповіла співачка, про скандал вона дізналася з Мережі, коли всі про це стали писати. Сама Марі була сконцентрована на виступі, адже вона вперше отримувала "Золотий грамофон".

Реклама

Марі Краймбрері прокоментувала скандал зі Світланою Лободою
Марі Краймбрері прокоментувала скандал зі Світланою Лободою / Фото: Скріншот з YouTube

На її думку, логічно, що для її пісні "Пряталась в ванной" в якості реквізиту був обраний цей реквізит.

У мене був затверджений номер. Мене навіть просили виступити на годину раніше або пізніше. Ми дали добро. Я не знаю, чи знала Світлана чи ні, що буде ще один номер з ванною, – зазначила Марі Краймбрері в інтерв'ю Fametime TV.

За словами Марі, номери були різні і вона не бачила проблеми в однаковому реквізиті.

Це ж маячня! Я номер готувала сама і нічого не крала. Я ніколи не з ким не конкурую, – сказала співачка.

Реклама

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти