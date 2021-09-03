Бузова пояснила, чому переможці Євробачення-2021 відмовилися давати інтерв'ю Собчак

/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86

Приїзд італійських рокерів у Росію супроводжується скандалами. Італійці провели невелику зустріч із фанатами, закритий концерт і дали кілька інтерв'ю. Більшість фанів у люті, що їм не дали поспілкуватися з улюбленим гуртом. Але скандал розгорівся і через інтерв'ю. Спочатку менеджери Måneskin домовився про інтерв'ю музикантів із Ксенією Собчак і "Ніжним редактором" Тетяною Мінгалімовою, але в останній момент все скасувалося. В підсумку інтерв'ю у переможців "Євробачення-2021" взяла Ольга Бузова.

Собчак заявила, що з Måneskin можна було зробити цікаве інтерв'ю, торкнувшись тем фемінізму, нетрадиційної орієнтації, проблеми підлітків. Але замість цього рокери відповідали на питання Ольги Бузової про борщ, шампуні і однакові татуювання. Телеведуча відповіла на пост своєї колеги.

Ольга Бузова і переможці "Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова зазначила, що її провини в зірваних інтерв'ю Ксенії Собчак і Тетяни Мінгалімової немає. Вона засудила поведінку телеведучої і блогера, які написали у себе в Instagram гнівний пост.

Мій борщ поперек горла вам встав? Може, ви просто не обідали сьогодні? І голодні, раз такі злюки? Ксюшо, хочеш я поділюся з тобою знятим матеріалом, правда там немає питань про фемінізм, сексизм, ЛГБТ, проблеми підлітків, що ходять у спідницях, і їхнє ставлення до Путіна, – написала Бузова.

За словами Бузової, вищезгадані теми вона не могла обговорювати з італійськими рокерами, бо вони в стоп-листі. На думку телеведучої, саме це могло стати причиною зірваних інтерв'ю. З Måneskin можна було говорити тільки про новий альбом і музику. Всі питання Бузової були узгоджені з менеджментом групи.

Ми сміялися, говорили про музику, я їм розповіла про борщ, валянки і багато іншого. Ви не можете засуджувати мене і моє інтерв'ю, адже ви його ще не бачили, – відповіла телеведуча на нападки.

Дивіться інтерв'ю Ольги Бузової, яке вона давала Ксенії Собчак кілька років тому:

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