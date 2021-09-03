Бузова поругалась с Собчак из-за интервью с победителями Евровидения-2021

/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86

Приезд итальянских рокеров в Россию сопровождается скандалами. Итальянцы провели небольшую встречу с фанатами, закрытый концерт и дали несколько интервью. Большинство фанов в ярости, что им не дали пообщаться с любимой группой. Но скандал разгорелся и из-за интервью. Изначально менеджеры Maneskin договорился об интервью музыкантов с Ксенией Собчак и "Нежным редактором" Татьяной Мингалимовой, но в последний момент все отменилось. В итоге интервью у победителей "Евровидения-2021! взяла Ольга Бузова.

Собчак заявила, что с Maneskin можно было сделать интересное интервью, затронув темы феминизма, нетрадиционной ориентации, проблемы подростков. Но вместо этого рокеры отвечали на вопросы Ольги Бузовой о борще, шампуне и одинаковых татуировках. Телеведущая ответила на пост своей коллеги.

Ольга Бузова и победители "Евровидения-2021" / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова отметила, что ее вины в сорванном интервью Ксении Собчак и Татьяны Мингалимовой нет. Она осудила поведение телеведущей и блогера, которые написали у себя в Instagram гневные пост.

Мой борщ поперек горла вам встал? Может вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки? Ксюша, хочешь я поделюсь с тобой снятым материалом, правда там нет вопросов о феминизме, сексизме, ЛГБТ, проблемах подростков, ходящих в юбках, и их отношении к Путину, – написала Бузова.

По словам Бузовой, вышеупомянутые темы она не могла обсуждать с итальянскими рокерами потому что они в стоп-листе. С Maneskin можно было говорить только о новом альбоме и музыке. Все вопросы Бузовой были согласованы с менеджментом группы.