На весіллі Моргенштерна поліція шукала наркотики. Собчак влаштувала скандал (відео)

Весілля репера Моргенштерна і його коханої Ділар не обійшлася без скандалу. Тільки цього разу це була не постановка

Ксенія Собчак влаштувала скандал на весіллі Моргенштерна / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Креативне весілля Моргенштерна російський шоу-бізнес буде ще довго обговорювати. Не обійшлося і без неприємних сюрпризів. На теплохід, де проходило торжество, нагрянула поліція.

Реклама

Як пише StarHit передбачалося, що проблеми виникли через надмірну шуму або порушення правил руху по річці. Однак пізніше з'ясувалося, що співробітники правоохоронних органів шукали наркотичні речовини.

Ксенія Собчак, яка була ведучою весілля, вимагала поліцію обгрунтувати свої дії.

Весілля по класиці закінчилася ментами, які влаштували шмон. Годину тримали всіх на кораблі. Back to 90-е, – поділилася емоціями зірка і опублікувала відео в InstaStories.

Нагадаємо, в розпал торжества Моргенштерн і Ділар помінялися нарядами. Репер надів білу сукню з підв'язкою на власному весіллі, а його обраниця постала перед гостями в брючному костюмі.

Реклама

Ще новини на тему: