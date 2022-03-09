Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки

Оля Полякова активно веде соцмережі та намагається достукатися до росіян

Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу / Фото: скріншот

Нещодавно Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському You-каналу та розповіла про війну в Україні. Співачка, як і багато інших артистів, наголосила, що росіяни розстрілюють українців, а не тільки ціляться по військових об'єктах, як твердить російська влада.

Так, однією з жертв російських окупантів стала сім'я 17-річної доньки Олі Полякової Маші.

Реклама

Росіяни стріляють не лише на військових об'єктах, вони прийшли вбивати. Два дні тому розстріляли подругу Маші. Вона в машині їхала з мамою та маленькою семирічної сестрою. Розстріляли однолітку моєї старшої дочки, яку вона знала! Я не розумію, як це можна пробачити

Артистка закликає росіян виходити на мітинги та не мовчати.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи"

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.