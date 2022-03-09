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Оля Полякова розповіла, що окупанти розстріляли подругу її дочки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 08:40
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Оля Полякова активно веде соцмережі та намагається достукатися до росіян
Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу
Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу / Фото: скріншот

Нещодавно Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському You-каналу та розповіла про війну в Україні. Співачка, як і багато інших артистів, наголосила, що росіяни розстрілюють українців, а не тільки ціляться по військових об'єктах, як твердить російська влада.

Так, однією з жертв російських окупантів стала сім'я 17-річної доньки Олі Полякової Маші.

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Росіяни стріляють не лише на військових об'єктах, вони прийшли вбивати. Два дні тому розстріляли подругу Маші. Вона в машині їхала з мамою та маленькою семирічної сестрою. Розстріляли однолітку моєї старшої дочки, яку вона знала! Я не розумію, як це можна пробачити

Артистка закликає росіян виходити на мітинги та не мовчати.

Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи"

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