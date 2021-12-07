Колишній чоловік Гагаріної передумав позиватися зі співачкою

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна не судитимуться / Фото: Скріншот з YouTube
Як зізнавався Ісхаков, він хоче частіше бачитися з донькою, але з Поліною Гагаріною не вдавалося мирно домовитися. За словами Дмитра, саме співачка стала ініціатором, щоб питання про зустрічі з донькою вирішувалося у суді. Але через кілька місяців колишнє подружжя спромоглося врегулювати всі питання.
Як пише StarHit, Гагаріна та Ісхаков підписали мирову угоду , в якому обговорили всі нюанси спілкування із спільною 4-річною дочкою Мією.
Провадження у справі припинено. Умови угоди влаштовують обидві сторони та, найголовніше, враховують інтереси дитини, – сказав адвокат співачки.
Нагадаємо, Дмитро Ісхаков та Поліна Гагаріна познайомилися у 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували спільну дочку Мію та сина від першого шлюбу артистки Андрія. Чутки про розлучення співачки та фотографа з'явилися ще у грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлено у листопаді 2020 року. Причиною розлучення Ісхаков назвав різні життєві цінності.
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