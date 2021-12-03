Cardi B стала першою креативною директоркою Playboy в історії журналу

Реперка Cardi B стала першою креативною директоркою Playboy / Фото: instagram.com/iamcardib

Відома американська виконавиця Cardi В, яка у вересні цього року стала мамою, похвалилася новим досягненням у кар'єрі. Тепер реперка також є креативною директоркою Playboy. Це, до речі, сталося вперше в історії журналу.

Про втілену в реальність мрію Карді розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Приєднатися до сім'ї Playboy – це мрія, і я знаю, що вам сподобається те, що ми створюємо. Я починаю цю вечірку як креативна директорка-засновниця та засновниця CENTERFOLD, нової платформи Playboy, – написала зірка у соцмережі.

Реклама

Та не варто очікувати, що Cardi B з'явиться на обкладинках журналу. У прес-релізі артистка повідомила, що її мета – створити для перспективних креативників та творців безпечний простір, щоб вони могли "розкрити свою сексуальність та унікальну індивідуальність".

Вони заслуговують на те, щоб почуватися в безпеці у своїй творчості та сексуальності. І вони заслуговують на те, щоб володіти своїм майбутнім, – заявила володарка "Греммі".

Очікується, що Карді працюватиме над редакційними матеріалами, продукцією для сексуального здоров'я тощо.

Хто така Cardi B

Хіп-хоп співачка Cardi B / Фото: Getty Images

Реклама

Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Марленіс Альманзар) – популярна американська реперка. Вона народилася у Нью-Йорку 1992-го. Карді володарка безлічі музичних нагород, зокрема дев'яти BET Hip Hop Awards та трьох MTV Video Music Awards.

Її треки неодноразово входили до ТОП-10 хіт-параду Billboard US.

Ще новини на тему: