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Cardi B вдруге стала мамою: перші фото з пологового будинку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 09:54
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Рік тому Карді звинувачувала свого коханого – репера Offset – в аб'юзі, а тепер народила від нього другу дитину. Пара поділилася знімками з малюком в соцмережі
Реперка Cardi B народила другу дитину
Реперка Cardi B народила другу дитину / Фото: instagram.com/iamcardib

У червні цього року 28-річна Cardi B повідомила, що чекає на другу дитину. Це сталося під час її виступу на церемонії нагородження BET Awards. Реперка вийшла на сцену в чорному боді, який підкреслив її круглий живіт.

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Минулої ночі Карді повідомила підписникам в Instagram, що народила – тепер вона мама двох дітей.

Стать дитини зірка поки не розсекретила, зазначивши лише дату народження – 4 вересня.

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На знімку зображені новоспечена мама, яка тримає на руках малюка, укрита ковдрою від Louis Vuitton, і батько дитини.

Offset теж поділився зворушливою світлиною з пологового відділення, на якій його можна побачити з дитиною на руках, в той час як Cardi B дивиться на них.

"Глава 5" , – написав зірковий тато.

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У 29-річного репера є сини Коді і Джордан, а також дочка Калеа від його попередніх стосунків.

Cardi B і Offset одружилися в 2017 році. У 2020-му виконавиця подала на розлучення, звинувативши чоловіка в зрадах і аб'юзі, але через два місяці передумала і забрала документи.

У пари є дочка Калчер, яка народилася в 2018-му.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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