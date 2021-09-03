Відео дня: переможці Євробачення-2021 станцювали в Москві під Go_A Shum

Måneskin не раз зізнавалися, що їм дуже подобається пісня представників України на "Євробаченні-2021" Go_A Shum. Нове відео тому доказ

/ Фото: instagram.com/maneskinofficial

Поки Ксенія Собчак і Ольга Бузова лаються через інтерв'ю з Måneskin , італійські рокери в Москві влаштували запальні танці під пісню Go_A SHUM.

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У Instagram з'явилося відео танців барабанщика Måneskin в авто під українську пісню.

Остання ніч, – підписали відео музиканти.

Go_A і Måneskin дуже здружилися на "Євробаченні". Соліст Måneskin Даміано Давид на прес-конференції після перемоги заявив, що Go_A – його улюблені учасники "Євробачення" цього року.

До речі, трек української групи на "Євробаченні" оцінила і співачка Маніжа, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі.

Måneskin в Росії:

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Нагадаємо, приїзд переможців "Євробачення – 2021" в Москву супроводжується безліччю скандалів. Італійці провели невелику зустріч з фанатами, закритий концерт і дали кілька інтерв'ю. Більшість фанів в люті, що їм не дали поспілкуватися з улюбленим гуртом.

Але скандал розгорівся і через інтерв'ю. Спочатку менеджери Måneskin домовився про інтерв'ю музикантів з Ксенією Собчак і "Ніжним редактором" Тетяною Мінгалімовой, але в останній момент все скасувалося . В результаті інтерв'ю у переможців "Євробачення-2021" взяла Ольга Бузова .

Ольга Бузова і переможці "Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/buzova86

Собчак заявила, що з Måneskin можна було зробити цікаве інтерв'ю, торкнувшись теми фемінізму, нетрадиційної орієнтації, проблеми підлітків. Але замість цього рокери відповідали на питання Ольги Бузової про борщ, шампуні і однакові татуюваннях. Як пізніше пояснила Бузова, всі питання були узгоджені з менеджерами групи.

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