Чи дійсно Пугачова може зруйнувати чужу кар'єру – зізнання співака, який працював з нею

Марк Тішман прокоментував скандал з Аллою Пугачовою / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Зовсім нещодавно екссолістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна заявила , Що Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця. Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі в програмах на телебаченні.

Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної / Фото: Скріншот з YouTube

Розгорівся скандал, адже вже не перші раз Пугачову звинувачують в зруйнованій кар'єрі багатьох виконавців. Так подейкують, що свого часу саме через Аллу Борисівну не вдалося втриматися в шоу-бізнесі Валентині Легкоступовій, Ользі Зарубіна, Лиці Стар, Михайлу Муромову.

Сама співачка вважає за краще не коментувати чутки. Вона відповіла лише на звинувачення Наталії Гулькіної.

Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словами. Чи не брешіть і будете здоровіше. Бог вам суддя, – процитувала слова своє пісні Пугачової.

Прокоментувати звинувачення вирішив і Марк Тішман, якому в своїй час Алла Борисівна допомагала підкорити шоу-бізнес.

Марк Тішман і Алла Пугачова / Фото: marktishman.ru

Алла Пугачова – геніальна співачка і акторка, але вона не вершить долі, а живе своїм життям. У неї є своя сім'я, вона не та людина, яка буде пхати носа в чиєсь життя, – зазначив російський співак в бесіді з teleprogramma.pro

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