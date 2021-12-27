Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Зашквар Netflix

Ігри талантів

Топ-серіал

Помста Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Син Макаревича
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Діма Білан не приховує своїх проблем із алкоголем: Не можу зупинитися, коли випиваю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 12:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нещодавно Діма Білан виступав у стані алкогольного сп'яніння, а потім вийшов у прямий ефір. Цей інцидент активно обговорювався у Мережі кілька днів
Діма Білан розповів, що йому діагностували третю стадію алкоголізму
Діма Білан розповів, що йому діагностували третю стадію алкоголізму / Фото: Скріншот з YouTube

Дима Білан не шкодує про свої "п'яні сторіс" ". В інтерв'ю Ксенії Собчак він сказав, що це був дуже цікавий досвід.

А те, що сталося востаннє, мене робить лише сильнішим. Я бачу, якісь нові грані відкриваються у мені. Це цікаво. Цікаво себе досліджувати, по-перше, у різних ситуаціях життя, – вважає співак.

Діма Білан
Діма Білан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Реклама

Діма Білан уперше прокоментував чутки про проблеми з алкоголем.

Так, я випиваю. Але моє обличчя говорить про те, що я трохи випиваю. Я, на жаль, маю таку проблему, зізнаюся тобі лише... Я не можу зупинитися, коли випиваю. Ну немає такої сім'ї, де хтось не мав би такої проблеми, в нашій країні, тим більше, – сказав артист.

За словами Діми, зловживання алкоголем трапляються у нього приблизно раз на два місяці, і він не вважає, що це часто. Він зізнався, що звертався до лікаря. Співаку діагностували третю стадію алкоголізму . Іноді бувають проблеми з пам'яттю, якщо він вип'є. Сам Білан запевняє, що контролює все та розуміє природу своєї проблеми.

Реклама

Я в обличчя, у вічі знаю свого ворога, – розповів артист.

А ось рідна сестра Діми Аня, яка теж зібралася підкорювати шоу-бізнес, вважає, що проблеми з алкоголем виникли через важку роботу.

Він багато працює, він багато часу проводить це. Все це впливає. Мені він у такі моменти не дзвонить. Сцена – це морально важко та складно, – сказала сестра співака.

Раніше Діму Білан після скандалу підтримав Гарік Харламов.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти