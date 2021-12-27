Діма Білан не приховує своїх проблем із алкоголем: Не можу зупинитися, коли випиваю

Нещодавно Діма Білан виступав у стані алкогольного сп'яніння, а потім вийшов у прямий ефір. Цей інцидент активно обговорювався у Мережі кілька днів

Діма Білан розповів, що йому діагностували третю стадію алкоголізму / Фото: Скріншот з YouTube

Дима Білан не шкодує про свої "п'яні сторіс" ". В інтерв'ю Ксенії Собчак він сказав, що це був дуже цікавий досвід.

А те, що сталося востаннє, мене робить лише сильнішим. Я бачу, якісь нові грані відкриваються у мені. Це цікаво. Цікаво себе досліджувати, по-перше, у різних ситуаціях життя, – вважає співак.

Діма Білан / Фото: instagram.com/bilanofficial

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Діма Білан уперше прокоментував чутки про проблеми з алкоголем.

Так, я випиваю. Але моє обличчя говорить про те, що я трохи випиваю. Я, на жаль, маю таку проблему, зізнаюся тобі лише... Я не можу зупинитися, коли випиваю. Ну немає такої сім'ї, де хтось не мав би такої проблеми, в нашій країні, тим більше, – сказав артист.

За словами Діми, зловживання алкоголем трапляються у нього приблизно раз на два місяці, і він не вважає, що це часто. Він зізнався, що звертався до лікаря. Співаку діагностували третю стадію алкоголізму . Іноді бувають проблеми з пам'яттю, якщо він вип'є. Сам Білан запевняє, що контролює все та розуміє природу своєї проблеми.

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Я в обличчя, у вічі знаю свого ворога, – розповів артист.

А ось рідна сестра Діми Аня, яка теж зібралася підкорювати шоу-бізнес, вважає, що проблеми з алкоголем виникли через важку роботу.

Він багато працює, він багато часу проводить це. Все це впливає. Мені він у такі моменти не дзвонить. Сцена – це морально важко та складно, – сказала сестра співака.

Раніше Діму Білан після скандалу підтримав Гарік Харламов.