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Слід за Тодоренко: Лобода показала тест із двома смужками (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 16:41
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Співачка злягла із хворобою та скасувала великий концерт у Мінську
Світлана Лобода відмінила концерти через хворобу
Світлана Лобода відмінила концерти через хворобу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно артистка позувала у відвертій сукні і насолоджувалась відпочинком біля океану, а тепер їй довелося скасувати всі заплановані зіркові справи – виконавиця підхопила ковід.

Про це LOBODA повідомила своїм шанувальникам у Instagram-профілі. Вона запостила знімок тесту та написала, що їй довелося перенести дату великого сольного шоу у Мінськ-Арені.

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LOBODA підхопила COVID-19
LOBODA підхопила COVID-19 / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Друзі, я захворіла. На жаль, я не стала винятком... Мені дуже шкода, але я змушена перенести концерт у Мінськ-Арені на 4 березня. Поки лікуватимуся, – написала Світлана Лобода в соцмережі.

У коментарях фоловери бажають співачці якнайшвидшого одужання, а хтось навіть подумав, що це тест на вагітність.

"Ой... я спочатку про дві смужки подумала! А потім піст прочитала! Найшвидшого одужання" , – написала одна з шанувальниць Лободи.

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Днями про позитивний тест на коронавірус розповіла Регіна Тодоренко. Ведуча тільки-но повернулася з Тулума і запідозрила у себе хворобу.

Для точності Регіна звернулася до фахівців та сдала ще один тест у лабораторії. Він виявився негативним.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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