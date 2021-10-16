Дочку Олі Полякової госпіталізували

Дочка Олі Полякової опублікувала відео з лікарні / Фото: Instagram/mashapolyakova
Старша дочка популярної співачки, яку нещодавно захейтілі за пісню з матами , опинилася під на наглядом лікарів. Маша поділилася в TikTok кадрами з палати. На опублікованому відео дівчина лежить на лікарняному ліжку, а до неї приєднані різні медичні апарати.
@ mashapolyakova1 – SOUL PUFF
У коментарях у дочки Олі Полякової стали цікавитися, що стало причиною госпіталізації. Але дівчина поки нічого про це не говорить.
- "Чому ти в лікарні"
- "Що сталося з тобою?"
- "Що таке?"
До слова, в цьому році Маша Полякова вже ділилася кадрами з лікарняної палати. Минулого разу дочка співачки госпіталізували в одну з приватних лікарень Києва. Тоді причиною госпіталізації став апендицит.
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