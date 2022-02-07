Дочка Заворотнюк обурена критикою через відпочинок на дорогих курортах: Мама хотіла, щоб я була щаслива

Анна Заворотнюк розповіла, які питання у Мережі її дратують / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк єдина із сім'ї акторки, хто активно веде соцмережі. Дочка Заворотнюк регулярно відповідає на запитання про маму , а також ділиться новинами зі свого життя. Вона любить розповідати про моду, косметику, публікувати фото з подорожей. Минулого тижня дівчина відпочивала у Дубаї , а наприкінці минулого часу насолоджувалася відпусткою на Мальдівах
Тепер донька актриси зізналася, що її дратують питання здоров'я мами, а також критика під фото з відпочинку.
Це те, чого хотіла б моя мама, щоб я була щасливою. Я рік просиділа вдома і проплакала, але в якийсь момент зібралася і зрозуміла, що життя минає, треба бути сильним, – відповіла донька актриси в InstaStories.
Відповідаючи на запитання, Заворотнюк таки не могла прокоментувати ще одне питання про маму. Вона пояснила, що це не її рішення не ділитися подробицями про здоров'я акторки.
Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластома . У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.
Раніше донька Анастасії Заворотнюк згадувала про спільні зйомки у серіалі з мамою.