Доки Заворотнюк рятують від раку, її донька у Дубаї обідає на 20 тисяч грн

Дівчина в Інстаграм поскаржилася передплатникам на те, що в ресторані шалені ціни

Анна Заворотнюк зараз на відпочинку / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Нещодавно ми писали про те, що дочка Анастасії Заворотнюк знаходиться на відпочинку в Дубаї. І сьогодні дівчина поскаржилася на ціни на елітному курорті.

На своїй сторінці в Інстаграм-сторіс Анна Заворотнюк опублікувала фото чека з ресторану, нарікаючи, що надто багато заплатила.

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скріншот з Інстаграм Ганни Заворотнюк

Загалом дівчина з подругою заплатила 20 тисяч гривень за вечерю.

Щоправда, фото відпочинку у дівчини викликали не у всіх позитивні емоції. Є й ті, хто засудили її за такий спосіб життя у непростий для її сім'ї момент.

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скріншот з Інстаграм Анни Заворотнюк

До речі, в останні роки Анна їздить світом здебільшого у компанії подруг, хоча раніше завжди літала відпочивати у компанії мами. Дочка зірки часто згадує, як їм було добре в компанії один одного проводити час. Іноді Анна відповідає на запитання передплатників щодо здоров'я батьків, але подробиці не вдається.

Також вона не стала коментувати, чи справді на недавньому фото в Мережі Анастасія Заворотнюк.

Коротко про ситуацію

Останні 4 роки в Мережі говорять про те, що Анастасія Заворотнюк має рак мозку – гліобластому. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. Потім після операції повернулася до Росії та продовжила лікування. На даний момент актриса знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

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