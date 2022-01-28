Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Заворотнюк згадала свої зйомки у "Моїй прекрасній няні": Один маленький епізодик

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 09:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ганна Заворотнюк у себе в Instagram розповіла, як знімалася з мамою на одному знімальному майданчику
Анна Заворотнюк згадала, як знімалася у серіалі "Моя прекрасна няня"
Анна Заворотнюк згадала, як знімалася у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото: скриншот

Зараз Ганна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Вона любить розповідати про моду, подорожі, ділиться подробицями свого життя та коментує чутки про здоров'я мами . Активно відповідає на запитання підписників InstaStories. Так один із фоловерів поцікавився, чи пам'ятає Ганна свої зйомки у серіалі "Моя прекрасна няня".

Пам'ятаю, як учили з мамою текст. Дуже довго знімали, годин сім один маленький епізодик. Загалом було дуже цікаво та весело, – відповіла донька актриси.

Скріншот: Instagram

Завдяки ролі Вікторії Прутковської у серіалі "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк стала популярною. Актриса працювала у проєкті з 2004 по 2009 рік. Зірка організувала акторський дебют доньки Ганні, яка в одному з епізодів зіграла няню Віку у дитинстві.

Реклама

Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня"
Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Моя прекрасна няня" / Фото: скриншот

Варто зазначити, що дочка Заворотнюк після дебюту в ситкомі "Моя прекрасна няня" пробувала себе в якості актриси. Анна знялася у серіалі "Закрита школа". Їй дісталася невелика роль учениці, яка постійно ябідничила на інших.

Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Закрита школа"
Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Закрита школа" / Фото: скріншот

Реклама

Кар'єра на ТБ не вдалася. Дівчина пробувала себе та у бізнесі, відкривши магазин дизайнерського одягу. Проте згодом оголосила про закриття бізнесу. Нині Ганна розвиває свій Instagram.

Раніше Ганна Заворотнюк пояснила, чому вона не показує молодшу сестру.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти