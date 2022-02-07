Дочка Анастасії Заворотнюк вперше прокоментувала фото мами, злиті до Мережі.

Дочка Анастасії Заворотнюк таки наважилася заговорити про фото, на якому камери спостереження помітили актрису, що сильно змінилася від раку.

Дочка Заворотнюк підтвердила, що на фото з камер спостереження її мама / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ганна Заворотнюк довго не хотіла коментувати знімок із камер відеоспостереження, де видно, як зараз виглядає зірка серіалу "Моя прекрасна няня" .

Ганна з розмахом відпочивала у Дубаї та ігнорувала питання від шанувальників про матір, але все ж таки зважилася розставити всі крапки над "і" і підтвердила, що на фото справді Анастасія Заворотнюк.

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Не розумію, як люди не бояться, адже всі ми під Богом ходимо, – відповіла на запитання Анна у своїх Instastories.

Скріншот – instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Донька знаменитої актриси зізналася, що в неї вже немає сил відповідати на запитання про маму та коментувати її стан.

Ну що тут лізти, хворіє людина, дуже тяжко, немає сил ділитися цим, що незрозумілого, – написала Ганна Заворотнюк відповідь фолловерам.

Нагадаємо, що до мережі потрапили фото з камер відеоспостереження, на яких Петро Чернишев їхав в автомобілі з невідомою жінкою. Шанувальники припустили, що це Анастасія Заворотнюк, яку так сильно змінила хвороба.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже кілька років бореться із серйозним захворюванням – у актриси пухлина головного мозку, гліобластома. Після курсу хіміотерапії та трепанації черепа у Німеччині, Анастасія Заворотнюк повернулася до Росії і далі проходить лікування.

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