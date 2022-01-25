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Анастасія Заворотнюк втратила мову? Дочка актриси порушила мовчання

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 12:49
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З того часу, як стало відомо про хворобу зірки "Моєї прекрасної няні", в Мережі регулярно з'являються різні чутки про здоров'я актриси
Анна Заворотнюк прокоментувала чутки, що мама не може казати
Анна Заворотнюк прокоментувала чутки, що мама не може казати / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

Сім'я Анастасії Заворотнюк, як і раніше, зберігає мовчання і не ділиться жодними подробицями. Лише зрідка донька актриси Анна відповідає на питання щодо здоров'я мами.

Цього разу в російських ЗМІ з'явилася інформація, що хвороба Анастасії Заворотнюк прогресує і актриса практично не може говорити. Підписники Анни стали цікавитися, чи це правда.

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Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" спростувала, що Анастасія Заворотнюк втратила мову.

Це чергова маячня журналістів, – написала Анна.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Анна Заворотнюк різко відповіла на питання, чи є в її мами шанс вижити.

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив.

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Раніше Анна Заворотнюк пояснила, чому вона не показує молодшу сестру.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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