Доліна поділилась рідкісним фото з Началовою та її донькою: Юля спостерігає з небес

Лариса Доліна привітала Віру Алдоніну з днем народження у Мережі. / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Нещодавно донька покійної співачки виступала на шоу "Дуети", де переспівала мамину пісню та зворушила глядачів. Сьогодні ж Віра святкує 15-річчя. Із цієї нагоди її зіркова хрещена мама написала привітальний пост у Мережі та показала архівне фото.

Зазначимо, що Лариса Доліна, яка поскаржилась на заборону в'їзду до України, була дуже близька з Началовою. Зараз вона активно стежить за успіхами Віри Алдоніної, яка тепер живе з батьком та мачухою.

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Співачка підтримує хрещеницю, яка продовжує справу мами і також співає. Тож з нагоди дня народження Лариса Олександрівна привітала дівчинку у Мережі.

Доліна опублікувала фото, на якому вона постала у білій сукні та тренчі. На кадрі видно, як зірка обіймала Віру, одягнену в сукню та джинсову куртку. Поруч стояла Началова у пудровому костюмі, також були донька Доліної – Ангеліна та внучка Олександра.

Сьогодні свій 15-й день народження відзначає моя хрещениця, чудова, талановита, тонка, розумна, добра Вірочка Алдоніна-Началова, – підписала фото Доліна.

Лариса Долина з донькою та онукою, Юлія Началова з донькою. / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

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Знаменитість додала, що їй приємно спостерігати за тим, як Віра росте та як її здібності, праця та закоханість у те, чому вона хоче присвятити своє життя – набувають справжнього професійного обличчя.

Юляша, напевно, спостерігає з небес на тебе і радіє. Вірочка, ми дуже тебе любимо, пишаємось та бажаємо тобі неймовірних успіхів, здоров'я, повної реалізації твоїх талантів! Знай, що ми завжди поряд!, – наголосила зірка.

Водночас шанувальники зазначили, що дівчина росте копією мами. Фоловери приєдналися до привітань та побажали успіхів Вірі у житті та кар'єрі:

Вітаю і дуже рада, що поруч із нею такі чудові люди. А матуся завжди в серці.

Чудова, янгольська дівчинка. У ній живе мама. Неймовірно вихована та талановита! Від неї йде добро і світло.

Нехай у Віри все буде добре! Щастя та удачі!

Що відомо про Началову

Нагадаємо, Юлія Началова померла 16 березня 2019 року у віці 38 років. Як повідомив батько співачки, причиною смерті стала зупинка серця, спричинена запальним процесом. Водночас представник артистки заявив, що Юлія померла через сепсис.

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Юлія Началова померла у 2019 році. / Фото: Скріншот з YouTube

У 2006 році Началова народила доньку Віру від футболіста Євгена Алдоніна. Спочатку стосунки пари були хорошими, але, коли дитині виповнилося п'ять років, подружжя розлучилося.

Після пологів Началова дуже комплексувала через зовнішність. Тому артистка вирішила зробити пластику грудей. А згодом опинилася на волосині від смерті через інфекцію.

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