Долына про заборону на в'їзд до України: Я вважаю, що Крим – це російська історія

Російська артистка потрапила в базу "Миротворець" у 2020 році за гастролі в окупованому Криму. Зараз же співачка зізналась, що сумує за "рідною" Одесою

Російська співачка хоче приїхати в Одесу, але не може, бо перебуває у базі "Миротворець". / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Доліна, яка влітку спокусливо станцювала в бікіні на пляжі, розповіла, що дуже хоче приїхати до Одеси, де поховані її рідні. За словами зірки, заборона на в'їзд до України стала для неї великою прикрістю.

Доліна особливо відзначає Одесу. Як пояснила артистка, це місто – "її душа, воно завжди повертало їй сили", але зараз вона "наполовину без душі".

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Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховані мої мама, тато і бабусі. Одеса мене завжди підживлювала. Мені треба було просто пройтися бульваром, щоб повернути сили і фізичні, і душевні. Наразі у мене немає цієї можливості, – розповіла Доліна в інтерв'ю "Скажи Гордєєвій".

Лариса Доліна розповіла про заборону в'їзду в Україну. / Фото: Скріншот з YouTube

Виконавиця наголосила, що ніколи не думала, що їй заборонять в'їзд до України через виступи у Криму. За словами зірки, вона поїхала до Криму співати, а не голосувати.

Не поїхати до Криму я не могла, тому що я теж вважаю, що Крим – це все ж таки російська історія. Далі не заглиблюватимуся. Якби я не була з цим згодна, то не поїхала б туди. Я не думала, що мені заборонять в'їзд до України, до Одеси, – додала Доліна.

Відзначимо, що артистка, як і більшість її колег – активний користувач соцмереж. Вона постить фото та відео, які виглядають якісно завдяки фотоінструментам.

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Лариса Доліна / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Нагадаємо, у 2018 році Мінкульт вніс Ларису Доліну до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Причиною став саме виступ у Криму.

Долина попала в базу "Миротворец" в прошлом году. / Фото: myrotvorets

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У 2018 році Мінкульт вніс Ларису Доліну до чорного списку. / Фото: myrotvorets

Дивіться інтерв'ю Лариси Доліною для YouTube-каналу "Скажи Гордєєвій":

Коротко про артистку

Лариса Доліна народилася 1955 року в Баку. У 1998 році вона здобула звання народної артистки Росії.

У співачки є 28 студійних альбомів. Найвідоміші пісні: "Погода в доме", "Цветы под снегом", "Льдинка".

/ Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Вона була тричі у шлюбі. Першим її чоловіком був джазовий музикант Анатолій Міончинський. Від цього шлюбу зірка має доньку Ангеліну. Другим обранцем був продюсер Віктор Мітязов. Третім обранцем став бас-гітарист Ілля Спіцин. З ним знаменитість прожила у цивільному шлюбі 20 років.

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