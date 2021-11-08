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Дочка Юлії Началової виросла і виконала мамину пісню – весь зал плакав (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 14:54
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14-річна дочка покійної співачки Юлії Началової Віра Алдоніна стала учасницею популярного шоу "Дуети". Вона переспівала мамину пісню разом із її близьким другом Олександром Панайотовим
Дочка Юлії Началової
Дочка Юлії Началової / Фото: Скріншот з YouTube

Концепція шоу складається з того, що двоє учасників співають дуетом, але один із них, як і глядачі, не бачить другого – його приховують до кінця виступу. Цього разу, коли ширма піднялася і там виявилася Віра – усі присутні у залі не могли стримати емоцій. І, звичайно, найпомітнішим виступом на шоу став цей номер.

Відомо, що партнер Віри з дуету – популярний виконавець Олександр Панайотов був давно знайомий з її покійною мамою адже вони товаришували протягом багатьох років. Тому не дивно, що він одразу ж впізнав дівчинку, як тільки стіна між ними піднялася. Вони переспівали відомий хіт Юлії Началової "Герой не мого роману". На своїй сторінці Віра опублікувала виступ.

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Велике дякую Саші Панайотову за наш дует, який назавжди залишиться у моєму серці, – Написала Віра Алдоніна.

Для виходу на сцену дівчинка обрала стриману чорну сукню та темні туфлі. Ведучі проекту Микола Басков та Сергій Лазарєв здивувалися звучанню голоса Віри та відзначили, що він дуже схожий на вокал її зіркової мами.

Юлія Началова померла 16 березня 2019 року у віці 38 років. Як повідомив батько співачки, причиною смерті стала зупинка серця, спричинена запальним процесом. За словами представника артистки, причиною смерті став сепсис.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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