Дорофєєва показала зворушливе фото, а Бекхем – спільне алко-хобі: як зірки вітають із Днем батька

Зірки з усього світу вітають батьків та чоловіків з їхнім святом / Фото: Колаж: Сьогодні

Місяць тому ми вітали прекрасних мам з їхнім днем, тепер ж прийшло свято хоробрих тат. Цього дня кожен вітає найріднішого чоловіка, а також дякує за любов, захист та турботу.

Наші та іноземні зірки також не забули про це свято. Сайт "Сьогодні" пропонує переглянути привітання з Днем батька, які шлють знаменитості.

Реклама

Іра Монатік

Дружина артиста з нагоди Дня батька опублікувала милі світлини з чоловіком та синами Платоном й Данилом. Зараз сім'я перебуває в розлуці, адже Монатік гастролює Європою, беручи участь у благодійних заходах.

З Днем батька, моя любов Монатік. Ми любимо тебе і дуже сумуємо за тобою, – підписала світлини дружина артиста.

Надя Дорофєєва

Зірка присвятила зворушливий пост вітчиму, якого помер. Зазначимо, що мама Наді вдруге вийшла заміж, коли майбутній співачці виповнилось три роки. Після розлучення батьків Дорофєєва була у хороших стосунках і з вітчимом, і з рідним батьком.

Реклама

Сьогодні день батька. У мене було два тата – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей пост про тата Льоша, якого вже немає поруч зі мною. Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав на мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх і вчитися співати і виступати, він навчив мене позувати, бо любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однією з наших улюблених була "Росте черешня в мами на городі" Анатолія Горчинського. Тату, я все пам'ятаю і ціную, – пригадала зірка.

Камалія

Зірка опублікувала тепле фото з чоловіком та доньками. Вона подякувала коханому за те, що робить її з дівчатками щасливими.

Реклама

Сьогодні День тата. Коханий, я вдячна Богу, що подарував мені тебе, ти найкращий тато для наших дівчаток! Дякую, що робиш нас щасливими! Вітаю з Днем батька всіх українських чоловіків-захисників, які, я вірю, обов’язково повернуться додому і обіймуть своїх донечок і синочків!

Вікторія та Девід Бекхеми

Дизайнерка оригінально привітала свого тата зі святом, опублікувавши з ним фото, де вони разом позують з алкоголем.

З Днем батька мого улюбленого партнера по алкоголю, – жартома написала Вікторія.

Також не забула ексучасниця Spice Girls про свого чоловіка, у якого з нею аж четверо дітей! Вікторія опублікувала серію фото батька зі спадкоємцями та зізналась у коханні Девіду.

Футболіст у свою чергу привітав зі святом свого тата Теда та тестя, опублікувавши з ними кадри.

З Днем батька двох дивовижних тат. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас і за те, що ви завжди поруч. Ми любимо вас обох.

Микита Добринін

Телеведучий показав атмосферне відео, у якому він з'явився з дружиною Дашою Квітковою та сином Левом, у якого, до речі, нещодавно було свято.

Бути батьком— найкрутіша суперсила. Щасливий, що маю тут казкову сім’ю, – підписав ролик ведучий.

Редакція сайту "Сьогодні" також приєднується до привітань з Днем батька:) Бажаємо нашим рідним, хоробрим та добрим чоловікам добробуту та затишку, а також перемоги й миру!

Нагадаємо, 67-річний батько Тіни Кароль добровільно пішов воювати на передову. Як прийняла це співачка – читайте у нашому матеріалі.