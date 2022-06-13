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Какой сладенький! Квиткова и Добрынин поделились забавными кадрами маленького сына (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 17:07
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Сегодня сыну Никиты Добрынина и Даши Квитковой исполнилось 11 месяцев! По случаю праздника молодые родители опубликовали атмосферные фото Льва
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сына в его маленький праздник
Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сына в его маленький праздник / Фото: instagram.com/kvittkova

Никита Добрынин и Дарья Квиткова в июле 2021 года впервые стали родителями. Звезды почти сразу показали фото новорожденного Льва в соцсети. В общем, молодые родители часто рассказывают фанам о своей семейной жизни, а также показывают милые фото сына.

Сегодня Квиткова и Добрынин опубликовали в Instagram серию милых фотографий мальчика по случаю его праздника – Льву сегодня исполнилось 11 месяцев.

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11 месяцев самой чистой, светлой и сильной любви к нашему сыну. Самый-самый в квадрате. Р.S. уже можно начинать обратный отсчет до года?, – подписала кадры блогерша.

Звездное семейство
Звездное семейство / Фото: instagram.com/kvittkova

Вы только посмотрите, какой милашка! Глаз не отвести:)

Сегодня у Льва праздник
Сегодня у Льва праздник / Фото: instagram.com/kvittkova

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Маленький Лев
Маленький Лев / Фото: instagram.com/kvittkova

Наверное, здесь Лев играет роль космонавта.

Лев готовится в космонавты
Лев готовится в космонавты / Фото: instagram.com/kvittkova

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А вот портрет маленького Льва.

Лев – маленький похититель женских сердец:)
Лев – маленький похититель женских сердец:) / Фото: instagram.com/kvittkova

Очевидно, звездные родители стараются максимально уделять внимание своему сыну. И, судя по всему, Лев очень любит фотографироваться:)

Фанаты в восторге от таких атмосферной снимков. Некоторые даже назвали мальчика маленьким похитителем женских сердец:)

  • Сладкая булочка.
  • Время летит невероятно быстро. Он такой сладенький.
  • Такой красавчик.
  • Я не понимаю, как Лев может одновременно быть очень похожим и на тебя и Никиту, но оно так и есть.
  • Маленькая мамина копия. Красавчик. Такой маленький, а уже разбивает женские сердца.
Скриншот Instagram

Кратко о Квитковой и Добрынином

За историей развития отношений Даши и Никиты наблюдала почти вся страна. Они стали первой парой реалити "Холостяк", у которой сложились отношения, и победительница вышла замуж за главного героя! 12 августа 2020 года парочка устроила торжественную свадебную церемонию, а 13 июля следующего года у них родился первенец Лев.

Напомним, в начале полномасштабной войны главный герой "Холостяк-9" и ведущий Никита Добрынин вступил в ряды теробороны.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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