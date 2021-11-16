Дорофєєва випадково вдарила Дантеса в пах: "Додошата та Дантесики скасовуються" (відео)

Дорофєєва насмішила роликом, де випадково вдарила Дантеса коліном між ніг. / Фото: Колаж: Сьогодні

Надя Дорофєєва, яку нещодавно госпіталізували перед концертом у Єгипті, показала нове сімейне відео, у якому вона вдарила свого чоловіка Володимира Дантеса в пах. Звичайно ж, це сталось випадково.

Співачка знімала новий ролик для TikTok під пісню Вови "Грустные танцы". Однак результат став не надто веселим для виконавця треку, та навіть болючим.

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Фото: скріншот TikTok

На кадрах видно, як Дорофєєва у домашньому одязі ефектно з'являється у кадрі з шаленими танцями. Водночас її коханий спокійно собі лежав на дивані в білизні та майці і дивився телефон.

Але несподівано зіркова дружина залізла на диван, де лежав Дантес і хотіла притулитися до нього. Проте в емоційному пориві ненароком вдарила Вову коліном між ногами.

Фото: скріншот TikTok

Внаслідок поки артист корчився від болю, Надя – валялася від сміху.

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Коли Вова просить зняти TikTok на його пісню, але ти не знаєш, як відмовити, – підписала ролик Дорофєєва.

Безперечно ця ситуація дуже насмішила глядачів. Деякі навіть почали вигадувати дотепні коментарі. Відзначимо, найпопулярнішим став про "додошат і дантесиків". Саме так фани називають потенційних дітей зіркового подружжя:

Все, дітей не буде.

Ніжки випадково не туди поставила.

Це були ті самі сумні танці.

Фаберже розбила.

Додошата та Дантесики скасовуються.

Ну, тепер не буде запитань "коли дантесики і додошата".

Я зрозуміла, додошат і дантесиків не чекати(

А потім питають: "коли діти". Ось подивіться що Надя з Вовою витворяє.

Бідний Вова.

Фото: скріншот TikTok

Коротко про пару

Дорофєєва та Дантес перебувають у шлюбі з 2015 року. Як відомо, дітей у них наразі не має.

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Дорофєєва і Дантес одружені вже шість років. / Фото: Instagram

10 років Надя була солісткою гурту "Время и Стекло" – вона виступала разом з Позитивом. Одразу після розпаду у 2020 році співачка презентувала першу сольну пісню Gorit під псевдонімом DOROFEEVA.

Водночас Володимир разом з Вадимом Олійником були учасниками дуету "ДіО.фільми". Напередодні хлопці перемогли у проєкті "Фабрика зірок – 2". Після розпаду гурту у 2015 році Dantes також почав сольну кар'єру.

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