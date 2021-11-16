Дорофєєва випадково вдарила Дантеса в пах: "Додошата та Дантесики скасовуються" (відео)

Дорофєєва насмішила роликом, де випадково вдарила Дантеса коліном між ніг. / Фото: Колаж: Сьогодні
Надя Дорофєєва, яку нещодавно госпіталізували перед концертом у Єгипті, показала нове сімейне відео, у якому вона вдарила свого чоловіка Володимира Дантеса в пах. Звичайно ж, це сталось випадково.
Співачка знімала новий ролик для TikTok під пісню Вови "Грустные танцы". Однак результат став не надто веселим для виконавця треку, та навіть болючим.
На кадрах видно, як Дорофєєва у домашньому одязі ефектно з'являється у кадрі з шаленими танцями. Водночас її коханий спокійно собі лежав на дивані в білизні та майці і дивився телефон.
Але несподівано зіркова дружина залізла на диван, де лежав Дантес і хотіла притулитися до нього. Проте в емоційному пориві ненароком вдарила Вову коліном між ногами.
Внаслідок поки артист корчився від болю, Надя – валялася від сміху.
@nadyadorofeeva @vladimirdantes – Vladimir Dantes
Коли Вова просить зняти TikTok на його пісню, але ти не знаєш, як відмовити, – підписала ролик Дорофєєва.
Безперечно ця ситуація дуже насмішила глядачів. Деякі навіть почали вигадувати дотепні коментарі. Відзначимо, найпопулярнішим став про "додошат і дантесиків". Саме так фани називають потенційних дітей зіркового подружжя:
- Все, дітей не буде.
- Ніжки випадково не туди поставила.
- Це були ті самі сумні танці.
- Фаберже розбила.
- Додошата та Дантесики скасовуються.
- Ну, тепер не буде запитань "коли дантесики і додошата".
- Я зрозуміла, додошат і дантесиків не чекати(
- А потім питають: "коли діти". Ось подивіться що Надя з Вовою витворяє.
- Бідний Вова.
Коротко про пару
Дорофєєва та Дантес перебувають у шлюбі з 2015 року. Як відомо, дітей у них наразі не має.
10 років Надя була солісткою гурту "Время и Стекло" – вона виступала разом з Позитивом. Одразу після розпаду у 2020 році співачка презентувала першу сольну пісню Gorit під псевдонімом DOROFEEVA.
Водночас Володимир разом з Вадимом Олійником були учасниками дуету "ДіО.фільми". Напередодні хлопці перемогли у проєкті "Фабрика зірок – 2". Після розпаду гурту у 2015 році Dantes також почав сольну кар'єру.
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