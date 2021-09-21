Дочекалися: другий сезон шоу Маска стартує на каналі Україна 23 жовтня

Прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска" відбудеться 23 жовтня / Фото: instagram.com/maskaukrainetv
Після неймовірного успіху першого сезону грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" мільйони глядачів з нетерпінням чекають на продовження улюбленого проєкту. Масштабне шоу-детектив повертається – прем'єра нового сезону відбудеться вже 23 жовтня о 21:00.
Другий сезон гіпершоу "Маска" буде ще більш цікавим та інтригуючим. Глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими героями, які зроблять все можливе, щоб їх особистості якомога довше залишилися нерозкритими.
Після успіху першого сезону творці проєкту отримали величезну кількість пропозицій від селебрітіс з бажанням брати участь у другому сезоні. Тому кастинг у шоу "Маска-2" був дуже ретельним і довгим.
Вирішальним моментом у виборі зірки під маску стало вміння перевтілюватися, змінювати манеру спілкування, тембр голосу. Я з упевненістю можу сказати, що нашим детективам і нашим глядачам буде ой як непросто цього разу розсекретити учасників шоу! – каже директор Департаменту розважальних програм телеканалу "Україна" Анатолій Сябро.
Слова про складність кастингу підтверджує музичний продюсер проєкту Сергій Грачов. На етапі голосових проб потенційним учасникам потрібно було виконати близько 30 пісень абсолютно різних жанрів, напрямків, до того ж на різних мовах – все заради того, щоб заплутати глядачів.
Згідно з правилами шоу, у нас має бути близько 40 відсотків учасників-співаків і 60 відсотків – не співаків. Не вокалістів потрібно просто навчити співати, а зі співаючими людьми нам необхідно знайти ту манеру виконання, за якої їх тембри не були б впізнані. Звичайно, вони відразу хочуть продемонструвати всю міць своїх голосів, але у нас інше завдання – зробити так, щоб глядач їх не розсекретив, – розповів Сергій Грачов.
Режисери проєкту Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман відкривають завісу створення видовищних номерів для другого сезону "Маски":
У нас будуть учасники, яким через об'ємні костюми дуже складно пересуватися на сцені, тому для них потрібен особливий підхід до драматургії – з вражаючим своїм масштабом балетом, оригінальними сценічними рішеннями. Є, наприклад, персонаж Скандал, постановки якого будуть такими ж скандальними, як і він сам. Або Робот, для якого ми створюємо дуже технологічні номера.
Крім цього, режисери-постановники зізнаються – в деяких постановках братимуть участь самі: "Проєкт настільки захоплюючий, що нам дуже хочеться не тільки придумувати і втілювати задуми, але й стати безпосередньою їх частиною!".
Нові яскраві образи і несподівані таланти продемонструє і іскрометний ведучий "Маски" Володимир Остапчук. Їх подробиці він поки не розкриває, але зізнається, що одним перетворенням у другому сезоні довів одного із зіркових детективів до сліз. А ще Остапчук закликає глядачів бути вкрай уважними до всього, що вони побачать і почують на сцені.
У другому сезоні підказки, ребуси і натяки на особистості масок можуть бути скрізь – у моїх словах, у костюмах учасників, у сюжетах перед виступами і навіть у номерах, – розповідає Володимир Остапчук. – При цьому я, як і 99 відсотків команди, яка працює над шоу, як і раніше не знаємо, хто перебуває під масками. Обіцяю – буде настільки інтригуюче, що ви не зможете відірватися від екрану!
Як повідомлялося раніше, над неймовірними образами у новому сезоні працюють відразу три художники з костюмів – Леся Патока, Назар Дідик та Артем Строзенко. А розгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові детективи, улюбленці глядачів з першого сезону – NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.
Дивіться продовження найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" вже 23 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":
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