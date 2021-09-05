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Передумав за день до знімання: діти вмовили Данилка знову стати детективом шоу Маска

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 17:36
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Артист зізнався, що до останнього моменту не знав, чи варто йому брати участь у другому сезоні гіпершоу "Маска", але пішов на це заради найменших глядачів
Андрій Данилко став п'ятим суддею гіпершоу "Маска"
Андрій Данилко став п'ятим суддею гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ми вже писали, що телеканал "Україна" розпочав знімати другий сезон гіпершоу "Маска", і навіть показали перших персонажів – це Скандал, Фея та дуже крутий білий Тигр.

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У масштабному проєкті глядачі знову побачать зіркових детективів у тому самому складі, який так полюбився всім ще в першому сезоні: NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO і Андрій Данилко.

Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска"
Андрій Данилко став п'ятим зірковим суддею шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Данилко зізнався, що до останнього моменту не був упевнений, що знову стане детективом шоу "Маска". Але коли йому показали малюнки дітей, які по-справжньому полюбили цей проєкт, він просто не зміг не піддатися спокусі.

Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, тепер на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу припало дітворі до душі, їй так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски... Загалом, діти з таким трепетом малювали ці ескізи, що я вирішив – сідай, Андрюшо, в "Маску" і відгадуй, – додав артист.

Нагадаємо, що ведучим масштабного проєкту залишиться Володимир Остапчук. Учасниками музичного шоу-детектива стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їхні особистості – таємниця, розгадати яку мають глядачі.

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Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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