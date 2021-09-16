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Як виглядає наймодніша учасниця другого сезону шоу Маска (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 09:23
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Телеканал "Україна" продовжує знайомити глядачів з учасниками нового сезону грандіозного шоу "Маска", прем'єра якого відбудеться скоро
Названо ім'я наймоднішої учасниці другого сезону шоу "Маска" на телеканалі "Україна"
Названо ім'я наймоднішої учасниці другого сезону шоу "Маска" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нещодавно ми показували, як виглядає найсексуальніший персонаж "Маски" , а тепер пропонуємо подивитися на саму модну учасницю проєкту.

Художниця по костюмах популярного шоу Леся Патока запевняє – звання одного з самих милих учасників другого сезону улюбленого проєкту українців отримає сентиментальна леді – Жирафа .

До створення цього персонажа ми поставилися з максимальною любов'ю! Сам костюм Жирафи створений з плюшу, а цятки, характерне забарвлення жираф, були зроблені з паєток. Це була моя божевільна ідея – мені хотілося, щоб наша героїня повністю дотримувалася свого статусу леді і фанатки моди, – поділилася Леся Патока.

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Жирафа – наймодніша учасниця шоу "Маска" на телеканалі "Україна"
Жирафа – наймодніша учасниця шоу "Маска" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але при створенні маски майстри зіткнулися з певною складністю – голова костюма досить висока, тому зірці всередині було складно тримати баланс. Так, творці Жирафи довго шукали спеціальну технологію, завдяки якій учасниця буде впевнено виходити на сцену. І тільки потім художники перейшли до прикраси голови героїні.

Спеціально для Жирафи ми замовили десять перук ніжно-рожевого кольору, з яких зробили її гриву. Потім я постригла її так, щоб ми з моїми феями могли міняти персонажу зачіску до кожного випуску. Ще ми купили десять балончиків з блискітками, щоб постійно оновлювати сяйво її розкішного волосся, – розповіла Леся Патока.

Леся Патока
Леся Патока / Фото: прес-служба

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Крім того, Жирафа здивує всіх своїм незвичайним поглядом , адже творці її обдарували глибокими очима і шикарними віями, зробленими з страусиного пір'я. А ще Леся Патока запевняє – на сцені шоу "Маска" Жирафа не раз доведе свій статус "головної модниці проєкту".

У нашої Жирафи є величезна кількість модних аксесуарів і навіть кілька спеціальних нарядів, які ми будемо міняти. На одну з таких суконь у нас пішло більше 15 метрів! А це досить багато як для дівчинки, – поділилася художниця по костюмах.

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Чекайте другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

Інші новини про проєкт:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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