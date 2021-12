Дрейк, промову якого нахабно перервали рекламою на Греммі, відмовився від номінацій на цю премію

Дрейк відмовився від номінацій на музичну "Греммі-2022". / Фото: Getty Images, Instagram

Нещодавно оголосили номінантів на "Греммі-2022", яких відбирали за допомогою всенародного голосування. Дрейк був висунутий у категоріях "Найкращий реп-альбом" за роботу Certified Lover Boy та "Найкраще реп-виконання" за трек Way 2 Sexy. Втім, він неочікувано вирішив відмовитись від цих номінацій. Яка ж причина? Сам артист публічно не пояснював.

Репер та його команда особисто звернулися до Американської академії звукозапису із проханням прибрати його з переліку номінантів. Тож зараз музиканта вже немає у списку претендентів, про це пише Variety.

Реклама

Є версія, що причиною такого рішення могло стати те, що Дрейк раніше ніколи не був номінований на премію у категоріях, не пов'язаних із жанром репу. Ймовірно, цього року артисту увірвався терпець і він вирішив не боротися за ті самі "тематичні" статуетки в реп-номінаціях.

Дрейк висувався у двох номінаціях на "Греммі-2022". / Фото: instagram.com/champagnepapi

Variety також не виключає, що виконавець вирішив відмовитися від номінацій на тлі скандалу з фестивалем Astroworld, на якому внаслідок тисняви ​​загинуло близько 10 людей. Після заходу на Дрейка, Тревіса Скотта та Apple Music подали позови більш ніж на 2 млрд доларів.

Реклама

Фанат подав до суду на Тревіса Скотта та Дрейка через тисняву на фестивалі / Фото: instagram.com/travisscott/, instagram.com/champagnepapi

Нагадаємо, Дрейк щонайменше 47 разів висувався на "Греммі" і чотири рази перемагав. Водночас співак публічно критикував такі премії.

Так, у 2019 році, отримуючи свою нагороду, він заявив, що подібні премії — лише бізнес, за яким стоять люди, яких мало цікавить творчість: "Це гра, в якій важливі чужі думки, а не твої заслуги". Тоді ж організатори відключили мікрофон Дрейка під час його промови та пішли на рекламу.

Реклама

Зазначимо, що 64-а церемонія "Греммі" відбудеться 31 січня 2022 року. Лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст, який представлений аж у 11 категоріях. Водночас Джастін Бібер, співачки Doja Cat та H.E.R. можуть отримати по вісім премій, а Біллі Айліш та Олівія Родріго номіновані у семи номінаціях.

Коротко про артиста

35-річний Дрейк – канадський репер, автор пісень, музичний продюсер, актор та підприємець. У 2010 році він опублікував перший студійний альбом під назвою Thank Me Later, який дебютував на вершині хіт-параду Billboard 200, а пізніше отримав платинову сертифікацію.

У 2019 році увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes. Він розташувався на восьмому місці з 75 млн доларів.

Щодо особистого життя, то репер ще той любитель жінок і він цього не приховує. Відомо, що він був закоханий у Нікі Мінаж і зустрічався з Ріанною, розрив із якою болісно переживав.

Інші новини на тему: