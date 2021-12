Дрейк, речь которого нагло прервали рекламой на Грэмми, отказался от номинаций на эту премию

Дрейк отказался от номинаций на музыкальную "Грэмми-2022". / Фото: Getty Images, Instagram

Недавно объявили номинантов на "Грэмми-2022" , которых отбирали с помощью всенародного голосования. Дрейк был выдвинут в категориях "Лучший рэп-альбом" за работу Certified Lover Boy и "Лучшее рэп-исполнение" за трек Way 2 Sexy. Однако он неожиданно решил отказаться от этих номинаций. Какая же причина? Сам артист публично не объяснял.

Рэпер и его команда лично обратились в Американскую академию звукозаписи с просьбой убрать ее из перечня номинантов. Так что сейчас музыканта уже нет в списке претендентов, об этом пишет Variety .

Есть версия, что причиной такого решения могло стать то, что Дрейк раньше никогда не был номинирован на премию в категориях, не связанных с жанром рэпа. Вероятно, в этом году в артиста лопнуло терпение и он решил не бороться за те же "тематические" статуэтки в рэп-номинациях.

Дрейк выдвигался в двух номинациях на "Грэмми-2022". / Фото: instagram.com/champagnepapi

Variety также не исключает, что исполнитель решил отказаться от номинаций на фоне скандала с фестивалем Astroworld , на котором в результате давки погибли около 10 человек. После мероприятия на Дрейка, Тревиса Скотта и Apple Music подали иски более чем на 2 млрд долларов.

Фанат подал в суд на Трэвиса Скотта и Дрейка из-за давки на фестивале / Фото: instagram.com/travisscott/, instagram.com/champagnepapi

Напомним, Дрейк как минимум 47 раз выдвигался на "Грэмми" и четыре разы побеждал. В то же время певец публично критиковал подобные премии.

Так, в 2019 году, получая свою награду, он заявил, что подобные премии только бизнес, за которым стоят люди, которых мало интересует творчество: "Это игра, в которой важны чужие мысли, а не твои заслуги". Тогда же организаторы отключили микрофон Дрейка во время его речи и отправились на рекламу.

Отметим, что 64-я церемония "Грэмми" состоится 31 января 2022 года. Лидером по количеству номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист, представленный аж в 11 категориях. В то же время, Джастин Бибер, певицы Doja Cat и H.E.R могут получить по восемь премий, а Билли Айлиш и Оливия Родриго номинированы в семи номинациях.

Кратко об артисте

35-летний Дрейк – канадский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. В 2010 году он опубликовал первый студийный альбом под названием Thank Me Later, который дебютировал на вершине хит-парада Billboard 200, и позже получил платиновую сертификацию.

В 2019 году вошел в список самых оплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Он расположился на восьмом месте с 75 млн долларов.

Что касается личной жизни, то рэпер еще тот любитель женщин и он этого не скрывает. Известно, что он был влюблен в Ники Минаж и встречался с Рианной, разрыв с которой болезненно переживал.

