Друг Галини Гатчинс, на руках якого вона померла, подав до суду на Алека Болдвіна

Близький друг Галини Гатчинс подав до суду на 22 колег / Фото: Facebook

Позов Світного був поданий у Лос-Анджелесі проти співробітників, які працювали над фільмом, включаючи продюсерів та двох членів знімальної групи. Він раніше вже звинувачував їх у недбалості, яка викликала у нього "серйозні емоційні потрясіння" та призвела до трагічних наслідків.

У мене серце розривалося, коли в моїх обіймах плакала мати, яка досі не розуміє, як їй пережити втрату своєї дитини, – поділився чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Серж Світний сказав, що тримав Галину за голову, коли вона вмирала, і куля, яка вбила дівчину, ледь не влучила в нього.

Реклама

Я стояв пліч-о-пліч з нею під час цього фатального пострілу, який забрав її життя і поранив режисера Джоела Соуза. Я тримав її, і кров Галини була в мене на руках. Хочу розповісти свою думку, чому так сталося. Вважаю, що маю на це право, – пише Світний.

Фото: Facebook

У позові, поданому до суду вищої інстанції, названо імена майже двох десятків обвинувачених. Окрім Болдвіна у цьому списку Девід Холлс – помічник режисера, який вручив актору пістолет, і Ханна Гутьєррес-Рід – вона відповідала за зброю.

У них ніколи не мало бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику, – заявив адвокат Сержа Гері Дордік учора на пресконференції.

Це перше судове звинувачення, пов'язане з трагедією, що сталася 21 жовтня, внаслідок якої загинула кінематографістка Галина Гатчинс та був поранений режисер.

Читайте також: