Дурнєв відповів Лесі Нікітюк після її заяви про "пілотку провідниці" (відео)

Леся Никитюк, Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скріншот з YouTube

Нещодавно Леся Нікітюк поставила на місце Льошу Дурнєва, який жорстко пожартував над її зростом. Блогер відреагував на заяву телеведучої та пояснив, кому насправді адресував "образливу" фразу.

Нагадаємо, що в одній з програм телеведучий заявив, що гарні жінки – невисокі і що з ростом 183 сантиметри – "тільки на залізниці працювати" можна. У відповідь на це володарка високого зросту Леся Нікітюк не тільки згадала своїх високих колег, включаючи Олю Полякову та Машу Єфросиніну, але й відповіла взаємною образою на адресу Дурнєва.

У новому випуску на YouTube Олексій Дурнєв прокоментував скандал і повідомив, що Леся Нікітюк чомусь особисто все сприйняла.

Дівчата, будь ласка, я люблю всіх, просто якісь мені подобаються більше. Так, деяким людям подобаються високі люди, деяким – невисокі, це справа смаку, – сказав Олексій Дурнєв.

Потім Дурнєв заявив, що Леся Нікітюк просто вирізала шматок програми "Богиня шопінгу" і образилася на слова, сказані про учасницю цього проєкту. Дурнєв вирішив зателефонувати дівчині і записав розмову з нею на відео.

Ти нічого не говорив про Лесю. Ти говорив про мене, що я висока, що я тобі не подобаюся. По-перше, я знаю, що це неправда, тому що ми з тобою дружимо, – сказала дівчина.

Нагадаємо, що раніше Олексій Дурнєв публічно назвав Машу Єфросиніну "суперзіркою з минулого".

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