Дурнев ответил Лесе Никитюк после ее заявления о "пилотке проводницы" (видео)

Леся Никитюк, Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скриншот из YouTube

Недавно Леся Никитюк поставила на место Лешу Дурнева, который жестко подшутил над ее ростом. Блогер отреагировал на заявление телеведущей и объяснил, кому на самом деле адресовал "оскорбительную" фразу.

Напомним, что в одной из программ телеведущий заявил, что красивые женщины – невысокие и что с ростом 183 сантиметра – "только на железной дороге работать" можно. В ответ на это обладательница высокого роста Леся Никитюк не только вспомнила своих высоких коллег, включая Олю Полякову и Машу Ефросинину, но и сделала взаимное оскорбление в адрес Дурнева.

В новом выпуске на YouTube Алексей Дурнев прокомментировал скандал и сообщил, что Леся Никитюк почему-то лично все восприняла.

Девушки, пожалуйста, я люблю всех, просто какие-то мне нравятся больше. Да, некоторым людям нравятся высокие люди, некоторым – невысокие, это дело вкуса, – сказал Алексей Дурнев.

Затем Дурнев заявил, что Леся Никитюк просто вырезала кусок программы "Богиня шопинга" и обиделась на слова, сказанные об участнице этого проекта. Дурнев решил позвонить девушку и записал разговор с ней на видео.

Ты ничего не говорил про Лесю. Ты говорил про меня, что я высокая, что я тебе не нравлюсь. Во-первых, я знаю, что это неправда, потому что мы с тобой дружим, – сказала девушка.

Напомним, что ранее Алексей Дурнев публично назвал Машу Ефросинину "суперзвездой из прошлого".

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