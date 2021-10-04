Джамала купила ділянку під Києвом. Зірка житиме в будинку поруч з Дорофеєвою і Монатіком

Джамала переїде жити в приватний будинок / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, яка зважилася на коротку стрижку, житиме по-сусідству з Надею Дорофеєвою і її чоловіком Володимиром Дантесом. Артистка стала власницею ділянки землі в селі Крюківщина і планує в недалекому майбутньому туди переїхати.

Про це Джамала розповіла в програмі "Світське життя". Як виявилося, зірка вже розпитала Надю Дорофєєву про місцевість в селі.

Це приємно. Ми спілкувалися з Джамалою про місцевість. Це класне рішення. Нам там дуже подобається. Там класно, – сказала надя Дорофєєва.

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Крім Наді Дорофєєвої, сусідами Джамали стануть Дмитро Монатік з дружиною Іриною та дітьми, а також Олена Шоптенко з чоловіком і дітьми.

Надя Дорофєєва та Джамала будуть жити поруч / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Зараз Джамала живе з чоловіком, Бекіром Сулейманом і їхніми дітьми в столиці. Ще у 2016 році цю квартиру Джамала отримала в подарунок від мера Києва за перемогу на "Євробаченні".

Дивіться в ролику, як Джамала розповіла про буллінг, який їй довелося переживати під час вагітності та після пологів:

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