Джамала відкрила Кримську платформу піснею про депортацію кримських татар (відео)

Джамала відкрила саміт "Кримської платформи" в Києві / Фото: Скриншот из видео
Пісня "1944" стала переможницею "Євробачення 2016". Її Джамала виконала сьогодні в КВЦ "Парковий" на інавгураційному саміті – за посиланням дивіться онлайн трансляцію.
Його, як очікується, відвідають представники 45 країн, зокрема з Великої сімки, Євросоюзу і НАТО.
Раніше ми писали, що за виступ на "Кримської платформі" Джамалі заплатили 337 тисяч гривень.
На саміт "Кримської платформи" Джамала прийшла разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим.
Нагадаємо, що Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. На "Євробаченні" в Стокгольмі вона перемогла з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар.
Батьки Джамали живуть на території півострова Крим.
Нещодавно співачка взяла участь у проекті "Ковчег", в рамках якого виступила на Михайлівській площі.
На концерті Джамала виконала лемківську пісню в костюмі, натхненному кримськотатарським та українським народним одягом.
Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:
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