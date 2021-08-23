Джамала відкрила Кримську платформу піснею про депортацію кримських татар (відео)

Джамала відкрила саміт "Кримської платформи" в Києві / Фото: Скриншот из видео

Пісня "1944" стала переможницею "Євробачення 2016". Її Джамала виконала сьогодні в КВЦ "Парковий" на інавгураційному саміті – за посиланням дивіться онлайн трансляцію.

Його, як очікується, відвідають представники 45 країн, зокрема з Великої сімки, Євросоюзу і НАТО.

Раніше ми писали, що за виступ на "Кримської платформі" Джамалі заплатили 337 тисяч гривень.

На саміт "Кримської платформи" Джамала прийшла разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим.

Jamala на саміті "Кримської платформи" / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Нагадаємо, що Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. На "Євробаченні" в Стокгольмі вона перемогла з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар.

Батьки Джамали живуть на території півострова Крим.

Нещодавно співачка взяла участь у проекті "Ковчег", в рамках якого виступила на Михайлівській площі.

На концерті Джамала виконала лемківську пісню в костюмі, натхненному кримськотатарським та українським народним одягом.

Про секрети схуднення Джамали дивіться в сюжеті:

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