Джамала відсвяткувала день народження в компанії чоловіка та дітей: зворушливі фото

Джамала поділилася фотографіями з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала, яка зовсім недавно записала спільний трек з TAYANNA , свій 38-й день народження провела з найближчими людьми – синами і чоловіком. У сторіс Джа опублікувала кілька світлин із сімейної прогулянки Києвом.

Підписникам виконавиця зізналася, що час, проведений разом із дітьми – для неї кращій. А ще показала, як її молодший син вже навчився ходити.

Чоловік Джамали з молодшим сином / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

У підписі до однієї з фотографій Джамала подякувала своїм фанам за привітання з днем народження.

Джамала з сім'єю / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

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Джамала з синами / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно у Джамали з'явилася своя табличка на Площі зірок у Києві. На церемонію відкриття вона прийшла разом зі своєю сім'єю – чоловіком Бекіром Сулеймановим і двома маленькими синами – Еміром-Рахманом і Селім-Гіраєм.

Дивіться відео з церемонії відкриття зірки Джамали:

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