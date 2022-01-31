Дженніфер Лопес у короткому топі вийшла на прогулянку із сином та Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку із сином та Беном Аффлеком / Фото: Instagram

Поки що Джей Ло налагоджувала стосунки з колишньою дружиною Аффлека , Той схоже, встиг подружитися з двійнятами Максом і Еммі.

Папараці зняли акторську пару під час спільної прогулянки. На Джей Ло був звичний для неї образ – короткий топ та спортивні штани з низькою посадкою.

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Фото – instagram.com/benniferstan

За деякою інформацією від інсайдерів, Аффлек сам залишається з двійнятами, поки Лопес їде на заняття в танцювальну студію. Щоправда, цього разу на фото потрапив лише 13-річний син актриси Макс.

Це не перший випадок прогулянки Джей Ло з дітьми та коханим. Кілька тижнів тому папараці зняли як Лопес із дочкою Еммі та Аффлеком вийшли за покупками.

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Також, як ми писали раніше, раніше пара була помічена на спільному шопінгу з дітьми .

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес виховує 13-річних двійнят Макса та Еммі від шлюбу зі співаком Марком Ентоні. Пара одружилася 2004 року, через два роки після розриву Лопес із Беном Аффлеком.

У 2007 подружжя оголосило, що очікує первістка. Через три роки після народження двійнят пара розлучилася з ініціативи Джей Ло.

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Варто зазначити, що сам Бен Аффлек жодних коментарів про своє особисте життя не дає. Актор зізнавався, що не хоче обговорювати свій роман з Дженніфер Лопес зі сторонніми людьми.