Джей Ло зняла з продажу пентхаус на Манхеттені: як виглядають апартаменти за 25 млн доларів

Дженніфер Лопес зняла з продажу квартиру в Нью-Йорку / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес, яка зараз зайнята на зйомках в новому фільмами, вже кілька років не може продати свою квартиру в Нью-Йорку. Як пише New York Post, голлівудська зірка вирішила тимчасово зняти з продажу свій пентхаус.

Придбала пентхаус актjhrf за 20 мільйонів доларів. Продати нерухомість на Манхеттені Джей Ло вирішила зрозумівши, що це не найкраще місце для життя.

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Вперше про продаж пентхауса Джей Ло задумалася в 2017 році за 26 мільйонів доларів . Але покупця не вдалося знайти

У 2019 артистка хотіла отримати 25 мільйонів доларів за апартаменти, але бажаючих як і раніше не було.

Площа пентхауса 603,8 квадратного метра. В апартаментах скляний дах, чотири спальні, шість ванних кімнат, дві гримерки, кімната для персоналу і чотири тераси площею майже 300 квадратів.



Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

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Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорку / Фото: NyPost

Крім цього пентхауса, у Дженніфер Лопес є будинок в Хемптоні, придбаний за 10 мільйонів доларів, і нерухомість Bel Air в Лос-Анджелесі за 28 мільйонів доларів.

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